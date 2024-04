A raíz de la conferencia de prensa que brindó hoy Guillermo Montenegro, donde aseguró que no actualizarán las tasas municipales, el secretario de Hacienda, Mauro Martinelli, destacó que intentan ser “creativos” para que al vecino le sea “amigable” abonar los servicios. Además, prefirió no dar un panorama económico hasta no conocer los nuevos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Entonces, frente a las recientes declaraciones del jefe comunal, Martinelli precisó en comunicación con este medio: “Cuando el Intendente toma la decisión de no actualizar las tasas en las cuotas 5 y 6 es a consecuencia de la política de austeridad que estamos aplicando. Esta política busca hacer eficiente al estado municipal, para lo que debemos bajar el gasto y manejar de la mejor manera posible, y que la recaudación también se haga de esa manera. Por eso sólo actualizamos las tasas al 50%”.

Y para el funcionario municipal se trata de un “impacto negativo”, ya que la comuna logró una recaudación del 46% en marzo y una baja interanual del 4% durante el primer trimestre del año, según detalló. En ese marco, añadió: “Nos estamos poniendo creativos y trabajamos mucho en aquellas cuestiones para que al vecino le sea amigable abonar las tasas, es decir mediante medios digitales, como botón o plataforma de pago, o débito automático. Son esas herramientas que permiten que el vecino pueda pagar y no sea un problema”.

Pero asimismo, el secretario de Hacienda explicó que la baja de la inflación debería repercutir “positivamente” en esta situación. Sin embargo, por un contexto cargado de incertidumbre, señaló que le difícil plantear un panorama, que para ello “habrá que esperar a cómo evoluciona la economía” y que con los datos del INDEC lo tendrán “más claro”. Martinelli concluyó con un mensaje claro: “Nuestro objetivo es hacer más eficiente el cuidado del dinero”.