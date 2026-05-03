Darío Fernando "El Loco" Cárdenas | Cuenta de X de Policía de Chubut

Un hombre condenado a 15 años de prisión por homicidio agravado fue recapturado en la ciudad de Trelew, Chubut, tras haber permanecido prófugo durante casi dos meses luego de protagonizar una fuga inusual en pleno centro.

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Se trata de Darío Fernando “El Loco” Cárdenas, quien había escapado en marzo mientras era trasladado a una consulta psicológica. En esa ocasión, evadió la custodia y se arrojó desde una ventana del consultorio ubicado en un primer piso, tras lo cual huyó en una motocicleta.

Su detención se concretó en la mañana del sábado 2 de mayo, en el marco de un operativo de la División Policial de Investigaciones (DPI) de Trelew que investigaba una serie de robos. Según informó el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, los efectivos realizaban allanamientos simultáneos cuando dieron con el prófugo.

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“Se trabajaba sobre una banda vinculada a distintos robos y existía el dato de que Cárdenas podía estar en uno de los domicilios. El grupo especial irrumpió y logró detenerlos”, explicó el funcionario.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 8 de la mañana en la zona de Mamel y Pasaje Garibaldi, en el barrio Menfa. De acuerdo con medios locales, Cárdenas se encontraba allí visitando a su pareja.

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Las autoridades señalaron que el condenado no había salido de la región durante su fuga. “Siempre estuvo en el valle. Incluso se presume que pasó algunos días en Playa Unión. Teníamos identificado el vehículo con el que intentó escapar, pero no logró abandonar la provincia”, indicó Iturrioz.

Cárdenas había sido condenado por el asesinato de Alexis Sena, ocurrido en 2021 en Trelew. Según se estableció en el juicio, le disparó en la cabeza tras una discusión. Antes de esa condena, ya había permanecido prófugo durante varios meses hasta ser detenido en Mar del Plata.

Tras la recaptura, el ministro destacó la importancia del operativo y señaló que la noticia fue recibida con alivio por la familia de la víctima. El acusado quedó nuevamente a disposición de la Justicia para continuar cumpliendo su condena.

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Fuente: Perfil