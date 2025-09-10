Recapturaron esta tarde a un detenido de 25 años que había escapado hace dos días de la Comisaría Decimosexta y se escondía en el domicilio de su madre, ubicado en el barrio Santa Rita. Fue remitido a la cárcel del Batán.

El hecho se había producido cuando, en momentos en que era trasladado al baño de la dependencia, el joven logró quitar las hojas corredizas de un ventiluz de aluminio y escapar hacia los techos, internándose luego en un asentamiento frente a la seccional. Pese a la inmediata persecución, logró perderse entre las viviendas precarias de la zona.

Desde entonces, el Gabinete Técnico Operativo inició tareas de búsqueda con intervención de la UFI N° 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, y el Juzgado de Ejecución Penal N° 2.

Finalmente, alrededor de las 13, efectivos de la mencionada comisaría, junto con personal del Comando de Patrullas, localizaron al prófugo en el domicilio de su madre, ubicado en De los Inmigrantes al 1.100. El sujeto fue encontrado en el segundo piso de la vivienda y aprehendido de inmediato.

De este modo, la Justicia dispuso actuaciones por la carátula de “Evasión (Recapturado)” y su traslado a la Unidad Penal N° 15 de Batán.

