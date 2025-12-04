La Policía de Misiones logró cerrar este miércoles una de las búsquedas más intensas en la provincia. Después de casi dos días de rastrillajes, operativos simultáneos y un despliegue que involucró a unos 500 agentes, los últimos tres presos que seguían prófugos después de escaparse de una comisaría en Bernardo de Yrigoyen fueron finalmente recapturados.

El procedimiento que permitió localizarlos se llevó a cabo en la zona de Dos Hermanas, un área de casas rurales, donde los investigadores venían detectando movimientos sospechosos.

Allí, los efectivos activaron un operativo cerrojo que terminó de acorralar a Darío Brítez, Daniel Simons y Agustín Morais. Ante la imposibilidad de huir, los tres hombres decidieron entregarse sin oponer resistencia.

Con estas detenciones, la fuerza provincial dio por concluida la búsqueda de los siete presos que se habían escapado del sector de alojados de la comisaría ubicada en el noreste misionero, muy cerca del límite con Brasil.

Los últimos tres presos que fueron recapturados por la Policía de Misiones. (Fotos: gentileza Primera edición.)

Antes, ya habían sido recapturados los otro cuatro evadidos: Alejandro Damián Ramos, alias “Dente”; Jorge Guillermo Ojeda; Emanuel Felipe Kraulich, conocido como “Pirata”; y Juan José Ferreira Álvez. Todos permanecen ahora a disposición de la Justicia.

La operación general fue dirigida por la Jefatura desde la base montada en la Unidad Regional XII. También participaron comandos regionales, divisiones investigativas y grupos tácticos, que operaron en distintas jurisdicciones del norte de Misiones para evitar que los prófugos cruzaran la frontera o se oculten en las zonas rurales.

En este contexto, la Procuración General del Poder Judicial provincial envió a la localidad de Bernardo de Yrigoyen un equipo especializado para profundizar la investigación interna para determinar cómo ocurrió la fuga.

La medida fue ordenada por el procurador Carlos Giménez con la instrucción de que la comisión actúe de manera directa en el análisis de pruebas, la revisión de medidas ya realizadas y la reconstrucción de lo que pasó en la madrugada del lunes en la dependencia policial.