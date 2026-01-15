La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires dispuso la restricción a la circulación de camiones de gran porte en rutas bonaerenses por el recambio turístico de enero.

Ads

Según se informó, la limitación afecta a vehículos de más de 7 toneladas de porte bruto y se aplica este jueves desde las 14 hasta la medianoche, en ambos sentidos, sobre la Autovía 2, la Ruta Provincial 11, las rutas 36, 56, 63 y 74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata.

En tanto, el viernes la restricción regirá únicamente en sentido hacia la Costa Atlántica, entre las 6 y las 14, para facilitar el desplazamiento de quienes inician sus vacaciones y reducir demoras por el alto caudal vehicular propio del cambio de quincena.

Ads

Puede interesarte

En el detalle por tramos, la Autovía 2 tendrá restricción desde el kilómetro 40,5 (Ramal Buenos Aires–Mar del Plata) hasta el kilómetro 400 (Camet). En la Ruta 11, la medida se extiende desde la intersección con la Ruta 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal), mientras que en la Ruta 36 rige entre la Rotonda RP 10 y Pipinas.

También se verán alcanzadas la Ruta 56 (desde su cruce con la Ruta 11 hasta la Ruta 74), la Ruta 63 (entre la Ruta 2 y la Ruta 11) y la Ruta 74 (desde Maipú hasta Pinamar). Desde Vialidad aclararon que quedan exceptuados los vehículos de emergencia y los transportes de combustibles, leche cruda, animales vivos, pescado, mariscos y productos frutihortícolas.

Ads

La disposición fue adoptada por la Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires y se suma a otras medidas de ordenamiento vial para el verano, en un contexto de fuerte movimiento turístico hacia los destinos de la costa bonaerense.

Fuente: Diputados bonaerenses