La sesión especial del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, convocada por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, terminó en medio de un fuerte cruce político. Concejales de La Libertad Avanza, el PRO y la Coalición Cívica se retiraron del recinto, mientras organismos de derechos humanos leían un documento conmemorativo por los 49 años del golpe de Estado de 1976.

Uno de los protagonistas del momento fue el concejal de La Libertad Avanza, Emiliano Recalt, quien en diálogo con “Los datos del día”, programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

“Lo que sucedió tiene que ver con una cuestión de sentido común. Nosotros esperábamos una sesión profundamente democrática, donde todas las voces fueran escuchadas. Pero en el momento en que los organismos comenzaron a leer su documento, sentimos que se estaba cruzando un límite con afirmaciones que nos colocaban como defensores de la dictadura o negacionistas. Eso motivó que nos retiráramos”, dijo Recalt.

Según el edil, el tono del mensaje leído fue “extremista” y no dejaba lugar a matices: “No estamos en contra del repudio a la dictadura, eso está claro. Pero también creemos que, durante décadas, se ha contado una sola versión de la historia, con una carga ideológica que no permite construir una mirada más amplia”.

Consultado sobre el uso del número simbólico de los 30.000 desaparecidos, Recalt sostuvo: “Se convirtió en un símbolo que, en muchos casos, fue usado con fines políticos. Nadie niega los crímenes de la dictadura, pero también hubo víctimas en los años anteriores, durante los enfrentamientos con organizaciones armadas. Hay que contar todo el siglo XX con la verdad completa, para poder construir un futuro democrático en serio”.

El concejal remarcó que no comparte la postura de quienes señalan al actual gobierno nacional como una reivindicación del terrorismo de Estado: “Hoy se utilizó una causa noble como los derechos humanos para atacar al gobierno de Javier Milei, que fue elegido por más del 56% de los argentinos. Esa falta de respeto a la voluntad popular fue lo que nos hizo levantarnos. No vamos a permitir que se use esta fecha con fines partidarios”.

La salida del recinto por parte de varios bloques generó reacciones dentro y fuera del ámbito legislativo. Mientras tanto, en las calles de Mar del Plata y en todo el país, miles de personas participaron de las marchas por el Día de la Memoria, recordando a las víctimas de la última dictadura militar y reclamando justicia.

El episodio en el Concejo vuelve a poner en foco las tensiones políticas alrededor del debate por los derechos humanos y la interpretación de la historia reciente de la Argentina, a casi medio siglo del golpe de Estado.