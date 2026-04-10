El encuentro se llevó a cabo en la Escuela Secundaria N°16 de Merlo, donde compañeros, docentes y allegados despidieron a Maitena con velas, abrazos y un minuto de silencio. La comunidad se reunió para rendirle homenaje y acompañar a la familia en medio de la tragedia.

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“Nos invade el dolor”, fue una de las frases que se repitió entre los presentes durante la suelta de globos blancos frente a la escuela a la que asistía la joven, en un clima de profunda conmoción.

La adolescente fue encontrada sin vida en la localidad de Las Heras, luego de haber desaparecido tras salir de su casa rumbo a la escuela. El caso generó un fuerte impacto y continúa siendo investigado, mientras crece la preocupación por las posibles circunstancias que rodearon su muerte.

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El hecho reabrió además el debate sobre el rol de las redes sociales y la necesidad de mayor contención para adolescentes, en un contexto que conmueve a toda la comunidad.

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