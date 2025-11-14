En el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense se realizó una capacitación a cargo del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la HCD y el Consejo de la Magistratura, que busca implementar una formación extracurricular a la escuela judicial, con el objetivo de crear más herramientas para combatir el grooming.

La apertura estuvo a cargo de la senadora y consejera del Consejo de la Magistratura, Sofía Vannelli, quien celebró este encuentro que pone en valor la formación sobre la prevención del Grooming.

“Cuando estos delitos empiezan a crecer de manera diferente en la sociedad, muchas veces nos encontramos con que tenemos que volver a aprender cosas. Creo que esta capacitación va a nutrir de estas nuevas formas, en la que nosotros tenemos vinculados a nuestros niños, niñas y adolescentes, con las redes sociales en un mundo que es muy complejo y vertiginoso y que cada vez más está en crisis”.

Del panel participaron la directora del Instituto de Políticas Públicas de Prevención de Grooming de la HCD (IPPPG), Roxana Domínguez; la responsable del área legal del IPPPG, Ayelén Uro; el responsable del área de investigación del IPPPG, Diego Vasconcel; y el director provincial de Gestión Integral de las Conflictividades del Ministerio de Justicia bonaerense, Gabriel Apella, quienes detallaron y brindaron información sobre la guía de uso seguro de internet para los niños, niñas y adolescentes.

En este marco, Roxana Domínguez aseguró que los adultos “debemos conocer el sistema de navegación para entender qué herramientas le estamos dando a nuestros hijos cuando le damos un celular o una computadora”.

Por su parte, Diego Vasconcel brindó detalles sobre cómo ocurre el delito de grooming en las distintas redes sociales, cómo identificar perfiles falsos, y uso de la inteligencia artificial para estos casos.

Mientras que, Ayelen Uro, hija de Roxana Domínguez y víctima de grooming, “se refirió a su madre quien convirtió su dolor en una ley, su lucha en un amparo y su amor en algo que iba a ayudar a que ningún chico pasara lo que nosotras estábamos pasando. Hoy tu amor es Ley”.

Por último, Gabriel Apella brindó detalles sobre los distintos programas del Ministerio de Justicia bonaerense.

Para finalizar la jornada, se recordó a Micaela Ortega, víctima de grooming que fue asesinada en el 2016. Su caso derivó, tras años de lucha, en la creación de la Ley 27.590, Mica Ortega, Programa nacional de Prevención y Concientización de Grooming.