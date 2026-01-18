El Municipio llevó adelante un operativo de limpieza, mantenimiento y recuperación integral en la Plaza General Manuel Belgrano (Ortiz de Zárate y Alejandro Korn), en el barrio Villa Lourdes, mediante trabajos realizados por cuadrillas del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR).

Las tareas incluyeron el despliegue de equipos de poda con motoguadañas y motosierras para el corte de césped, así como la intervención sobre ejemplares arbóreos que presentaban ramas de gran porte con riesgo de desprendimiento, con el fin de garantizar la seguridad de los vecinos que transitan por el lugar.

En materia de higiene urbana, el operativo contempló la erradicación de microbasurales detectados en ambas esquinas del predio, con el retiro de restos de poda y troncos de grandes dimensiones acumulados en el sector.

En cuanto al mobiliario y la infraestructura recreativa, el EMSUR inició el relevamiento y la reparación de los juegos infantiles, que se encontraban deteriorados, sin pintura y con signos de oxidación. De manera simultánea, comenzaron las tareas de restauración en la cancha de básquet, centradas en la renovación de las redes y el acondicionamiento general del espacio.

Finalmente, se realizaron trabajos para la normalización de las luminarias del sector que presentaban fallas de encendido durante el día, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema de iluminación.

