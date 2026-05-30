Tres motos secuestradas y otros 22 vehículos controlados fue el resultado de un operativo de seguridad realizado esta madrugada en la zona sur de la ciudad, con la participación de la Comisaría Decimotercera, junto a efectivos de la Superintendencia FOE-GPM y agentes de Patrulla Municipal.

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El despliegue se realizó en la intersección de las calles 427 y 6, y continuó posteriormente en calle 431 y avenida Jorge Newbery, en el marco de acciones preventivas destinadas a fortalecer la presencia policial en la zona.

Como resultado del procedimiento, fueron identificadas 22 personas, se controlaron 16 motocicletas y 6 vehículos. Además, personal de Tránsito Municipal procedió al secuestro de tres motocicletas por infracciones a la normativa vigente.

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Desde las fuerzas de seguridad señalaron que este tipo de operativos se desarrollan de manera periódica en distintos sectores del Partido de General Pueyrredon con el objetivo de reforzar la prevención del delito, garantizar una mayor presencia policial y promover el cumplimiento de las normas de tránsito.

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