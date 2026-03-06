La Municipalidad realizó tareas de acondicionamiento integral en la plaza Revolución de Mayo, ubicada en el barrio Villa Primera, a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), en el marco del plan de mejora de los espacios públicos.

Las intervenciones contemplaron la puesta en valor del mobiliario urbano mediante trabajos de pintura en bancos, el mástil y los juegos infantiles; la reparación de hamacas y de la calesita; la restauración de tableros de básquet; y la pintura del edificio donde funciona la biblioteca del espacio.

En relación con el mantenimiento del área verde, se efectuó el corte de pasto con tractor y motoguadaña, el retiro de residuos dispersos y la limpieza de restos de poda y de microbasurales en los alrededores.

Asimismo, se llevaron adelante tareas de poda de formación y despeje de luminarias con el objetivo de mejorar la iluminación y reforzar las condiciones de seguridad tanto en la plaza como en las aceras circundantes.

