El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) finalizó un operativo integral de puesta en valor en la Plaza José Manuel Estrada, ubicada entre las calles Acevedo, Sagastizabal, Gorriti y Joaquín V. González.

En el espacio público se llevaron adelante tareas de corte de pasto y desmalezamiento en todo el predio. Además, se realizó una intervención sobre el arbolado urbano que incluyó poda general y el retiro de ejemplares que presentaban riesgo de caída.

En materia de infraestructura, se procedió al despeje de luminarias con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad del sector. Asimismo, se efectuaron trabajos de herrería y pintura en los arcos de juego y se avanzó en el arreglo y mantenimiento de los bancos, con tareas de pintura para su preservación.

Por último, el personal municipal desarrolló un operativo de higiene urbana que permitió erradicar microbasurales tanto dentro del perímetro de la plaza como en las zonas aledañas, contribuyendo a la mejora del entorno y al uso seguro del espacio por parte de los vecinos.

