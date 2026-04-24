El Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) llevó adelante operativos de limpieza, desratización y recuperación del espacio público durante la jornada en la zona del Torreón del Monje y el Paseo Dávila, mediante la intervención de áreas de Control de Plagas e Higiene Urbana.

Ads

Las tareas se desarrollaron en sectores aledaños al Torreón del Monje, incluyendo el paseo de artesanos y áreas con vegetación, así como también en el Paseo Dávila. En paralelo, se realizaron procedimientos para la liberación de espacios de playa que se encontraban ocupados de manera ilegal.

“Este tipo de acciones apuntan a recuperar espacios públicos para que las familias puedan disfrutar de la mejor manera y sin problemas”, señaló el titular del EMSUR, Daniel Martínez. Y agregó: “De esta manera, el Municipio continúa fortaleciendo las acciones orientadas a la limpieza, el orden y el cuidado de los espacios públicos, promoviendo entornos más seguros y saludables para vecinos y visitantes”.

Ads

Puede interesarte

Durante la jornada, el Departamento de Control de Plagas e Higiene Urbana efectuó recorridas e inspecciones en áreas críticas, donde se colocaron cebos rodenticidas en puntos estratégicos, resguardando que no resulten accesibles para niños ni mascotas, con el objetivo de garantizar condiciones seguras.

En simultáneo, equipos de Higiene Urbana realizaron tareas de limpieza manual con apoyo de camión compactador, retirando residuos como restos de comida, bebidas y textiles que habían sido arrojados entre las rocas. También se intervino en dos sectores de playa para su liberación, restituyendo el uso adecuado del espacio público y favoreciendo la libre circulación.

Ads

Las acciones se replicaron en la zona del Paseo Dávila, donde se retiraron acumulaciones de residuos y se avanzó con la colocación de cebos rodenticidas. En el sector parquizado, además, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento que incluyeron corte de pasto, bordeado, soplado y armado de canteros.