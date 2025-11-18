Se llevó a cabo el cierre de la cuarta edición de Marketing desde el diseño, una experiencia 360°, en Villa Mitre. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada del Municipio, se desarrolló a lo largo del año académico en articulación con la cátedra de Economía y Marketing de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño (UNMDP) y con la colaboración del Programa de Centros de Apoyo a la Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Durante el encuentro final, se compartieron los resultados del proceso y se generó un espacio de intercambio entre empresas locales y estudiantes, propiciando la creación espontánea de alianzas estratégicas. Las firmas participantes destacaron el valor del trabajo realizado por los futuros profesionales y el impacto positivo de esta articulación en su desarrollo.

La propuesta tuvo como eje la industria alimenticia, uno de los sectores de mayor peso en el mapa productivo local 2024, donde la rama alimentos alcanzó una participación del 21%. En este contexto, la Dirección de Comercio e Industria proyecta para 2025 una línea de trabajo específica con empresas de miel, mermelada y dulce de leche, con el objetivo de acercarles planes de marketing diseñados desde una perspectiva estratégica del diseño.

A lo largo del año, los estudiantes desarrollaron planes de marketing integrales para distintas pymes, abordando todas las variables del marketing desde una mirada contextual y orientada al mercado. El proceso incluyó el análisis de tendencias de consumo, diagnóstico de cada empresa, estudio de la competencia y formulación de propuestas de valor.

“Ya es el cuarto año que, junto a la carrera de Diseño Industrial, buscamos acercar oportunidades concretas a los estudiantes, para que puedan conectar a través de su trabajo con pymes marplatenses”, expresó Fernando Muro, secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada.

“El diseño es una parte fundamental del desarrollo industrial y un agregado de valor a la producción. Esta oportunidad permite fortalecer el vínculo entre lo público, el sector académico y el ecosistema emprendedor de la ciudad”, concluyó.