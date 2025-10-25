La Delegación Batán, bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana, realizó en los últimos 30 días una serie de intervenciones integrales para mejorar la infraestructura y el entorno urbano: incluyeron la reparación de 83 cuadras en diversos barrios, la limpieza de microbasurales y canaletas, el retiro de restos de poda en 50 domicilios, y el mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal, así como la calidad de vida en la zona.

Los equipos de vialidad desplegaron maquinaria especializada para llevar a cabo tareas de engranzado y reparaciones en calles clave de Batán y sus alrededores. Entre las vías intervenidas se encuentran La Serrana, Moreno, Estanislao del Campo y Los Ortiz en Las Lomas; Héroes de Malvinas, 136 y 138 en Batán; 11 en Valle Hermoso; Tomás Yemehuech desde Tetamanti hasta Camino de las Canteras; y De los Españoles y De los Italianos en el Paraje San Francisco.

En el ámbito ambiental, los agentes municipales se enfocaron en la higiene urbana, limpiando canaletas y microbasurales en Héroes de Malvinas y Las Charitas, así como en las calles 27, 56 y 35. Paralelamente, se retiraron restos de poda acumulados en 50 domicilios, contribuyendo a la prevención de focos de contaminación y al embellecimiento de los barrios.

Por su parte, los equipos de espacios verdes realizaron el corte de césped y labores de mantenimiento en múltiples sitios emblemáticos. Estas incluyeron la bicisenda y las banquinas de la Ruta 88; las plazas de los barrios El Morrito y Las Lomas, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán, 12 de Octubre y Carlos Gardel; la Plazoleta de la Amistad; el Skatepark; los Jardines de Infantes N° 4, N° 27 y 946; el Centro de Salud de El Boquerón; las escuelas N° 7 y 509; la Escuela Municipal de Formación Profesional N° 7; el monumento al Ciclista; y la Casa del Niño La Ardillita.

