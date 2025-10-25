Realizaron intervenciones en Batán para mejorar la infraestructura y el entorno urbano
Fueron llevadas a cabo por la Delegación local. Incluyeron la reparación de 83 cuadras, limpieza de microbasurales y canaletas, retiro de restos de poda y mantenimiento de espacios públicos.
La Delegación Batán, bajo la órbita de la Secretaría de Participación Ciudadana, realizó en los últimos 30 días una serie de intervenciones integrales para mejorar la infraestructura y el entorno urbano: incluyeron la reparación de 83 cuadras en diversos barrios, la limpieza de microbasurales y canaletas, el retiro de restos de poda en 50 domicilios, y el mantenimiento de espacios públicos, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal, así como la calidad de vida en la zona.
Los equipos de vialidad desplegaron maquinaria especializada para llevar a cabo tareas de engranzado y reparaciones en calles clave de Batán y sus alrededores. Entre las vías intervenidas se encuentran La Serrana, Moreno, Estanislao del Campo y Los Ortiz en Las Lomas; Héroes de Malvinas, 136 y 138 en Batán; 11 en Valle Hermoso; Tomás Yemehuech desde Tetamanti hasta Camino de las Canteras; y De los Españoles y De los Italianos en el Paraje San Francisco.
En el ámbito ambiental, los agentes municipales se enfocaron en la higiene urbana, limpiando canaletas y microbasurales en Héroes de Malvinas y Las Charitas, así como en las calles 27, 56 y 35. Paralelamente, se retiraron restos de poda acumulados en 50 domicilios, contribuyendo a la prevención de focos de contaminación y al embellecimiento de los barrios.
Por su parte, los equipos de espacios verdes realizaron el corte de césped y labores de mantenimiento en múltiples sitios emblemáticos. Estas incluyeron la bicisenda y las banquinas de la Ruta 88; las plazas de los barrios El Morrito y Las Lomas, Martín Miguel de Güemes, Central de Batán, 12 de Octubre y Carlos Gardel; la Plazoleta de la Amistad; el Skatepark; los Jardines de Infantes N° 4, N° 27 y 946; el Centro de Salud de El Boquerón; las escuelas N° 7 y 509; la Escuela Municipal de Formación Profesional N° 7; el monumento al Ciclista; y la Casa del Niño La Ardillita.
