La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, llevó a cabo la consulta pública sobre el proyecto de construcción de la Autovía 11, en el tramo comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar. El encuentro se realizó en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y contó con la presencia de técnicos de Vialidad, autoridades municipales y vecinos.

Ads

La convocatoria, destinada al público en general, organizaciones gubernamentales y sociales, se enmarcó en el Programa BID 5418, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El intendente del Partido de La Costa, Juan de Jesús, destacó que “estamos muy agradecidos por presenciar este momento, junto a todos los vecinos, luego de mucho trabajo y gestión para poder concretar este tramo de la autovía. Este tipo de intervenciones avizoran progreso y desarrollo para nuestras comunidades”.

Ads

Puede interesarte

Por su parte, el subadministrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta, subrayó la relevancia del proyecto para las economías regionales y el turismo: “En temporada alta miles de turistas viajan hacia la Costa Atlántica desde distintos puntos de la Argentina”. Asimismo, remarcó la decisión del Gobierno provincial de continuar invirtiendo en obra pública.

El responsable de la Unidad Coordinadora de Programas de Vialidad, Mario Vázquez, explicó que la obra contará con una fuerte inversión del BID y se sumará al tramo ya en ejecución entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Además, señaló que todos los municipios fueron invitados a participar de la consulta y que se recibirán propuestas de vecinos.

Ads

El proyecto contempla la construcción de la Autovía 11 en un tramo de aproximadamente 48 km de longitud, entre las rotondas de acceso a Mar de Ajó y Pinamar. Su ejecución permitirá completar los 200 km de autovía de la Costa Atlántica, desde San Clemente hasta Mar del Plata, mejorando la seguridad vial y la capacidad de tránsito, especialmente en los meses de verano.

Puede interesarte

La obra se dividirá en dos secciones de 25 y 23 km, con doble calzada, banquinas pavimentadas, cantero central de 16 metros y sistemas de retornos en los principales accesos. Se prevé un plazo de ejecución de 18 meses y un monto total estimado en USD 94,3 millones.

El proyecto incluye obras hidráulicas, señalización completa, iluminación en accesos e intersecciones, dársenas y refugios peatonales, además de otras medidas de seguridad vial.