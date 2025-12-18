Dos hombres de 20 y 23 años fueron detenidos tras una serie de allanamientos vinculados a una causa por el robo de una moto a mano armada. El operativo se realizó en dos domicilios y además de las aprehensiones se registró el secuestro de diversos elementos de importancia para la investigación.

El hecho ocurrió el pasado sábado 13 alrededor de las 17:30 en la intersección de Arana y Goiri y Sáenz Peña, cuando los hombres a bordo de otro vehículo interceptaron a una mujer de 42 años, la amenazaron con un arma de fuego y le sustrajeron su motocicleta marca Gilera Smash 2011 negra.

Tras el aviso a la Central de Emergencias 911, se iniciaron las actuaciones correspondientes por “robo de motovehículo”, se emitió el pedido de secuestro y se activó el sistema de lectura de patentes.

Gracias a tareas de investigación, declaraciones testimoniales y relevamientos vecinales, se logró establecer la identidad de los autores, lo que dio origen a los allanamientos que se realizaron hoy en un domicilio de Mateotti al 3100 y otro en Benito Lynch al 5200.

Durante el procedimiento se detuvo a los dos hombres y se incautaron prendas de vestir presuntamente utilizadas en el hecho: una gorra gris, una campera deportiva, un pantalón deportivo, un par de sandalias negras y un cuello de abrigo negro. Sin embargo el motovehículo sustraído no fue hallado.

La intervención contó con la participación de la fiscal Lorena Irigoyen, y bajo la órbita del Juzgado de Garantías N°4, a cargo de Juan Tapia. La autoridad judicial dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de “robo agravado por empleo de arma” y el traslado de los imputados a la Unidad Penal N°44 de Batán.