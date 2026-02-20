En el marco de una investigación por el robo de una moto ocurrido días atrás, que derivó en lesiones para la víctima que se accidentó cuando intentó escapar, personal de la Comisaría Cuarta llevó adelante dos allanamientos en viviendas de los barrios Jorge Newbery y Regional. En el hecho estarían involucrados menores de edad, según los datos que pudo recabar la investigación.

Ads

El pasado martes 9 se tomó conocimiento de un intento de sustracción de un motovehículo ocurrido durante la mañana en la zona de Alvarado entre Champagnat y Chile. Según la información recabada, una mujer de 33 años fue interceptada por varios sujetos que se desplazaban en motocicletas, quienes intentaron sustraerle su rodado.

La víctima logró huir del lugar, aunque posteriormente colisionó contra un vehículo estacionado y sufrió lesiones leves. Fuente policiales indicaron que se realizaron consultas en nosocomios locales para establecer su estado de salud y recabar declaración testimonial, sin registrarse inicialmente denuncia formal.

Ads

Puede interesarte

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros fílmicos aportados por cámaras privadas y del Centro de Monitoreo Municipal, además de diligencias de campo y relevamiento de recorridos efectuados por los presuntos autores. A partir de estos elementos se logró establecer la identidad de dos sospechosos, ambos menores de edad.

Los procedimientos se realizaron con colaboración del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimosegunda y personal del Grupo GAD. Durante los allanamientos se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento del hecho: una campera deportiva azul con detalles reflectivos, un pantalón deportivo azul con franjas laterales y un par de zapatillas negras con cámara de aire visible.

Ads

Asimismo, se incautaron dos teléfonos celulares que registran inhabilitación por parte del ENACOM, quedando ambos dispositivos sujetos a peritajes correspondientes.

Puede interesarte

No obstante, no se logró la aprehensión de los menores sindicados como autores materiales al momento de los procedimientos. Tras mantener comunicación con el fiscal Walter Martínez Soto, se dispuso notificar la formación de causa al morador identificado, de 58 años, por el delito de encubrimiento, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.