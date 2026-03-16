El programa municipal Reanimemos llevará adelante una nueva jornada de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) destinada a vecinos y vecinas de Mar del Plata y Batán.

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El encuentro se realizará el 25 de marzo a las 15 en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), ubicado en Pehuajó 250. La actividad es gratuita, abierta a la comunidad y no requiere inscripción previa.

Al finalizar la jornada, quienes participen recibirán un certificado de asistencia que será enviado por correo electrónico.

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El programa Reanimemos tiene como objetivo brindar herramientas básicas para actuar ante un paro cardiorrespiratorio, promoviendo la prevención de muertes evitables de origen cardiovascular y la concientización sobre la importancia de la reanimación cardiopulmonar.

Desde la organización remarcan que cada persona capacitada puede marcar la diferencia en una situación de emergencia, ya que la intervención inmediata aumenta las posibilidades de supervivencia.

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Además, las instituciones públicas que deseen solicitar este tipo de capacitaciones pueden hacerlo a través de los canales del programa, con el objetivo de ampliar la formación en técnicas de RCP en distintos espacios de la comunidad.