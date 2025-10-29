Este jueves, de 11:00 a 14:00, la Municipalidad llevará adelante una Jornada de Atención Integral en el Paraje San Francisco. La actividad se desarrollará en la Escuela Secundaria N°39 (Consorcio 692) y estará destinada a brindar asesoramiento gratuito en temas de documentación, discapacidad, género y migraciones, además de ofrecer talleres sobre hábitos saludables.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Desarrollo Social, tiene como objetivo acercar a los vecinos herramientas y recursos para facilitar el acceso a diversos programas y servicios. Durante la jornada, personal especializado brindará acompañamiento para la gestión de trámites vinculados al Certificado Unico de Discapacidad (CUD), la tarjeta SUBE para personas con discapacidad y otras consultas frecuentes.

Asimismo, se contará con la presencia de representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, quienes atenderán inquietudes y orientarán sobre documentación y regularización migratoria. También habrá espacios de atención en temáticas de género, con el fin de promover derechos y brindar contención.

Como parte de la propuesta, se desarrollará un taller sobre hábitos saludables, abierto a toda la comunidad, que abordará aspectos clave del bienestar cotidiano: alimentación equilibrada, actividad física y calidad del sueño.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo articulado con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que busca garantizar una mayor equidad en el acceso a los servicios municipales y fortalecer el vínculo con los distintos barrios del partido.

