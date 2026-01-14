El próximo jueves 22 se realizará en la ciudad un encuentro gratuito de capacitación y networking orientado a empresas, marcas y profesionales que buscan potenciar su desarrollo en el entorno digital. La actividad tendrá lugar de 18:30 a 21:00 en el Salón del Club Motonáutico y requiere inscripción previa debido a que cuenta con cupos limitados.

La propuesta es impulsada por Mercado Inteligente, consultora especializada en estrategia digital, y adopta el formato de after office con el objetivo de combinar formación, intercambio y generación de vínculos profesionales en un entorno distendido. El foco estará puesto en comprender el mercado digital actual y en identificar oportunidades concretas de crecimiento para marcas y negocios.

La jornada estará coordinada por Ezequiel Alonso, cofundador de Mercado Inteligente, y abordará de manera clara y accesible los principales ejes del ecosistema digital, como e-commerce, tiendas virtuales, redes sociales, posicionamiento digital y publicidad online, a partir del análisis de casos reales y experiencias concretas.

Además del espacio de capacitación, el encuentro busca fomentar el networking y el intercambio entre actores de distintos rubros, entendiendo que el crecimiento digital también se construye a partir de la colaboración, el diálogo y la generación de oportunidades compartidas.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Secretaría de la Producción de la Municipalidad de General Pueyrredon, en línea con el compromiso de fortalecer el entramado productivo local mediante instancias de formación y actualización profesional.

Tras el encuentro realizado en septiembre en Mar del Plata, la propuesta regresa ahora como parte de una agenda federal que ya tuvo una edición en Rosario en noviembre y que continuará en los próximos meses en San Rafael, Mendoza.

La participación es gratuita, con cupos limitados, y la inscripción se realiza a través del siguiente formulario: https://forms.gle/AUyUpFTgTK3cCfyy6.