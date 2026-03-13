La actividad tendrá lugar el sábado 21 de marzo a las 10:00 en San Martín 1721 y estará abierta a todas las personas interesadas en participar y colaborar.

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Delfina Jazmín Navarro fue diagnosticada a los dos meses de vida con neurofibromatosis tipo 1 (NF1), una enfermedad genética que requiere controles y tratamientos permanentes.

Actualmente es atendida en el Hospital Garrahan y los fondos que se recauden durante la jornada estarán destinados a cubrir gastos vinculados a sus viajes, tratamientos y terapias médicas.

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La propuesta consiste en una clase de vitroesmaltes, en la que los participantes podrán aprender y experimentar con esta técnica artística. Durante el encuentro también se abordará el uso de Alcohol Ink y se compartirán distintas herramientas y recursos creativos vinculados a los vitroesmaltes.

Quienes participen deberán llevar una taza para intervenir durante la clase, mientras que todos los materiales necesarios serán donados por Pinturas Eterna.

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El valor mínimo para participar es de $8.000, monto que se deposita directamente al alias solidario Delfina.jaz.navarro

Además de la experiencia artística, la jornada incluirá una visita especial al Teatro Tronador, donde los asistentes podrán conocer parte de su detrás de escena.

La clase estará a cargo de Betina Ferrara, artista plástica residente en Mar del Plata, profesora de arte decorativo, representante de Pinturas Eterna y docente del Conservatorio Grassi. También es cofundadora de la Escuela de Soluciones Artísticas (ESA) espacio desde el que dicta cursos y capacitaciones presenciales y online sobre distintas técnicas del arte decorativo y experimental.

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Quienes deseen sumarse a la actividad pueden hacerlo participando de la clase o realizando un aporte económico al alias Delfina.jaz.navarro

Para más información comunicarse a los siguientes números:

2235686796 (Mamá de Delfi)

2233447881 (Escuela de Soluciones Artísticas)

Desde la organización destacaron que cada colaboración suma para acompañar a Delfina y su familia en este proceso.