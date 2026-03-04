En el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, este viernes 7 a las 18:00 se realizará el Café Científico Ciencia, Mandatos, Mujeres y Femineidades en el espacio cultural del Bar Oso Blanco (Alberti 2746), con el objetivo de acercar la ciencia a la comunidad y promover el debate sobre los mandatos que aún impactan en mujeres y femineidades.

Ads

La actividad contará con la participación de la psicóloga y docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, investigadora del CONICET, Ana Ostrovsky, junto a la influencer de moda por la diversidad corporal Eli Delbasto.

El objetivo del encuentro es generar un espacio de reflexión y análisis sobre los mandatos que históricamente atravesaron a mujeres y femineidades, especialmente aquellos construidos, legitimados o sostenidos desde el ámbito científico, promoviendo el intercambio de miradas en un marco de diálogo respetuoso y pensamiento crítico.

Ads

Puede interesarte

“Deseo que de este encuentro, de nuestro compartir, puedan corroborar con sus propias experiencias de vida cómo hemos sido moldeadas sin cuestionarlo, diría hasta sin darnos cuenta de ello”, expresó Delbasto.

Por su parte, Ostrovsky señaló: “Pensamos el espacio como un lugar donde podamos mirarnos con honestidad, libertad y ternura. Deseo que circule la palabra y juntas podamos nombrar y cuestionar los mandatos que aún nos pesan, sin juzgarnos, acompañándonos con respeto, valentía y humor”.

Ads