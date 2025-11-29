Desde el Departamento Operativo de Poda del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informaron sobre los trabajos de poda selectiva efectuados en distintos espacios verdes de la ciudad, con el objetivo de mejorar la circulación y la seguridad.

Entre los lugares intervenidos se destacan los parques Primavesi y San Martín, así como numerosas plazas: San Martín, Moreno, Pueyrredon, Mitre, Rocha, Colón, Peralta Ramos, Del Amanecer, Juan XXIII, España, Urquiza, Las Margaritas, Las Lambertianas, Cristo Rey, José Hernández, Revolución de Mayo, Estrada, Scarpatti, De la Revolución Francesa, Güemes, Jorge Newbery, Santa Rosa del Mar, Chapadmalal, Andrés Chazarreta y 9 de Julio.

También se realizaron tareas en las plazoletas Ingeniero Chaperouge y De los Caídos en Malvinas, en Diagonal Alberdi, el Paseo de los Artesanos, el Paseo Jesús de Galíndez y la Laguna de los Padres.

A su vez, se concretaron 19 operativos en la vía pública y en zonas de alta concurrencia, en coordinación con áreas municipales como Higiene Urbana, Espacios Verdes, EMVIAL, además de la empresa EDEA y distintas delegaciones.

