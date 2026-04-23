La Justicia laboral resolvió restablecer la vigencia de 83 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, luego de dejar sin efecto la medida cautelar que había frenado parte de su implementación.

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La decisión fue adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que otorgó efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado nacional. De esta manera, la cautelar dictada a fines de marzo quedó suspendida de manera inmediata, mientras continúa la discusión judicial sobre la constitucionalidad de la norma.

Con este fallo, vuelven a aplicarse modificaciones clave en distintos aspectos del mundo del trabajo. Entre ellos, cambios en el régimen de indemnizaciones, nuevas reglas para el cálculo y otorgamiento de vacaciones, y la implementación del llamado “banco de horas”, que permite compensar horas extras con descansos o redistribución horaria mediante acuerdos entre empleadores y trabajadores.

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Además, la normativa introduce ajustes en los costos laborales, actualizaciones en procedimientos judiciales vinculados a conflictos laborales y nuevas herramientas para la organización interna de las empresas.

La reforma había sido cuestionada judicialmente por sectores sindicales, entre ellos la CGT, que impulsaron acciones legales al considerar que algunos artículos vulneran derechos laborales adquiridos.

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Sin embargo, con esta resolución, el Gobierno de Javier Milei logra una victoria judicial parcial mientras avanza la disputa de fondo en los tribunales.

El fallo genera expectativa tanto en trabajadores como en empleadores, ya que impacta de manera directa en las condiciones de contratación, despidos y administración de la jornada laboral en todo el país.

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