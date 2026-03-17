Tras el incendio, el lugar quedó en el centro de la escena pública y fue objeto de inspecciones y cuestionamientos en torno a las medidas de seguridad y habilitación de este tipo de instituciones.

A menos de tres meses del incendio que terminó con la vida de cuatro adultas mayores, el hogar Sagrada Familia, ubicado en Jujuy 1157, volvió a abrir sus puertas en la ciudad de Mar del Plata, tras recibir el visto bueno de la Provincia de Buenos Aires.

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El siniestro ocurrió el 17 de diciembre y dejó como saldo la muerte de cuatro mujeres que residían en el geriátrico. El hecho generó conmoción en la comunidad y despertó preocupación por las condiciones de funcionamiento y control de los hogares destinados al cuidado de adultos mayores.

Tras el incendio, el lugar quedó en el centro de la escena pública y fue objeto de inspecciones y cuestionamientos en torno a las medidas de seguridad y habilitación de este tipo de instituciones. Además, fue de los primeros casos que tuvo que enfrentar el flamante intendente Agustín Neme, apenas llevaba 7 días como nuevo jefe comunal. Recordemos que el 10 de diciembre del año pasado, Guillermo Montenegro asumió como Senador Provincial.

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Con la reapertura del establecimiento, el tema vuelve a instalarse en la agenda local, en un contexto en el que familiares de residentes y vecinos siguen atentos a las garantías de seguridad y a los controles que deben cumplir los geriátricos que funcionan en la ciudad.

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El caso

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El incendio fatal se registró durante la madrugada del 17 de diciembre de 2025 en el geriátrico “Sagrada Familia”, ubicado en Jujuy y Balcarce, donde cuatro personas adultas mayores perdieron la vida. El foco ígneo se originó en una habitación del primer piso alrededor de las 2:00, cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades. Al arribar, personal policial y Bomberos constató la gravedad de la situación: tres mujeres, dos de 95 años y una de 80, fallecieron en el lugar, mientras que una cuarta víctima, de 79 años, fue trasladada al HIGA con asistencia respiratoria.

Bomberos logró controlar el incendio y se llevó adelante la evacuación preventiva de los 34 residentes del establecimiento. Como consecuencia del operativo, 15 efectivos policiales debieron ser asistidos por inhalación de humo en el HPC, y uno de ellos quedó internado por afecciones respiratorias. Las causas del siniestro quedaron bajo investigación, con intervención de las UFI N°5 y N°11.