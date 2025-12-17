La fiscal Florencia Salas reabrió la causa de Iara Nardelli tras meses de reclamo por parte de la familia. La decisión fue tomada tras la presentación de unos documentos que manifiestan la falta de información en las pericias.

En detalle, Mariela Quintanilla, mamá de Iara, contó en diálogo con El Marplatense que “la causa se había archivado el 26 de diciembre del 2024 por falta de elementos. Según la fiscal no se podía comprobar si fue suicidio u homicidio”.

Sin embargo, “después de 11 meses con ayuda de un abogado y un licenciado perito en criminalística que me recomendaron, se presento un informe con varias medidas probatorias que manifiestan que las pericias realizadas desde un primer momento están incompletas”.

Para lograr reabrir la causa, “lo presentó mi abogado en el desarchivo y hace días que el fiscal Garello lo leyó; le mandó la notificación a mi representante, se lo pasó a la fiscal Salas, quien tiene a cargo la causa de mi hija, y ella ayer la desarchivó provisoriamente y se tendrán en cuenta las medidas probatorias que indicamos”.

"Así estamos a la espera porque la fiscal ya mandó un oficio a la policía científica para que de el visto bueno para llevar a cabo las pericias faltantes", concluyó.

El caso

Iara Nardelli desapareció el 30 de junio del 2023. El peor desenlace apareció 13 días después cuando parte de sus restos y pertenencias fueron hallados en un campo ubicado en el barrio Virgen de Luján. En el lugar, un vecino encontró un cráneo, cuero cabelludo, una pierna y una tibia. Las mismas estuvieron al menos cuatro días reposadas en dicho lugar hasta el 10 de julio, cuando fueron descubiertas.

En un principio se manejó la hipótesis del suicidio pero rápidamente esta teoría se transformó en un “desmembramiento producido por perros”, ante la brutalidad en la que se encontraron sus restos. Sin embargo, los detalles de sus prendas evidenciaron cortes con elementos punzantes.

"Tenía proyección de vida. Las versiones de que ella se suicidó, son mentira. Yo la vi nueve días antes de que desaparezca y no era una nena que no quería vivir sino todo lo contrario. Esa tarde que ella me visitó, tomamos un té juntas, yo estaba cosiendo porque confecciono ropa y me decía que tenía ganas de ese verano trabajar de peluquera con toallas y batas hechas por mi", dijo su madre en diálogo con este medio tiempo atrás.

"Cuando cumplió 14 años, tenía la costumbre de prepararse un jugo exprimido, se sentaba en el sillón y miraba una serie de casos y crímenes sin resolver porque había desarrollado un gusto por esas cosas y quería estudiar criminalística".

"Ese 10 de julio cuando la encontraron, yo estaba en estado de shock, no entendía lo que pasaba pero si hubo algo que supe todo el tiempo y es que ella no se suicidó y sigo muy segura de eso", concluyó Quintanilla.