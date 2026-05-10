La Municipalidad de General Pueyrredon habilitó nuevamente este domingo el tránsito en el Paseo Dávila, luego de las tareas realizadas tras el fuerte temporal que obligó a clausurar el sector por prevención.

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Durante las últimas horas trabajó personal de Defensa Civil, EMSUR, EMVIAL, Tránsito y OSSE, con el objetivo de garantizar condiciones seguras tanto para peatones como para vehículos. De todos modos, desde el Municipio solicitaron respetar la señalización colocada en algunos puntos donde todavía persisten zonas de riesgo.

De acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional, para la tarde de este domingo se esperan lluvias y lloviznas aisladas, además de vientos leves a moderados.

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En paralelo, el Ejecutivo local informó que todas las denuncias recibidas durante el fin de semana fueron atendidas en la jornada del sábado, aunque algunas intervenciones menores continuaban este domingo.

Además de los operativos desplegados en la costa, las delegaciones municipales de Sierra de los Padres, Puerto, Estación Camet, Chapadmalal y Batán mantuvieron guardias activas durante la alerta meteorológica. Entre las tareas realizadas se incluyeron remoción de árboles caídos, asistencia por voladuras de chapas, limpieza de canales y el cierre preventivo del acceso a la Laguna de los Padres para evitar inconvenientes mayores.

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