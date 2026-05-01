El Gobierno nacional confirmó que la sala de periodistas de la Casa Rosada volverá a abrir sus puertas el próximo lunes, tras haber permanecido cerrada durante una semana en medio de tensiones con la prensa acreditada.

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La medida implica que los periodistas podrán retomar el acceso al espacio habitual de trabajo dentro de la sede del Poder Ejecutivo, aunque con ciertas restricciones en la circulación y controles más estrictos en el ingreso, según se informó oficialmente.

En ese marco, el vocero presidencial Manuel Adorni volverá a encabezar una conferencia de prensa el mismo lunes a las 11, marcando así la reanudación de las actividades habituales con los medios dentro de la Casa de Gobierno.

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El cierre de la sala había sido dispuesto el 23 de abril, cuando el Ejecutivo suspendió el ingreso de los periodistas acreditados tras la difusión de imágenes internas del edificio, situación que el Gobierno enmarcó como un episodio de “espionaje ilegal” y justificó por razones de seguridad nacional.

Durante ese período, también se desactivaron los sistemas de acceso habituales, lo que generó cuestionamientos de distintos sectores por el impacto en el trabajo periodístico y el acceso a la información pública.

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Con la reapertura, el Ejecutivo busca retomar el vínculo formal con la prensa, luego de días de fuerte tensión y críticas por la restricción al ingreso de los cronistas acreditados.

De esta manera, el Gobierno intenta normalizar el funcionamiento de la cobertura periodística en la sede oficial y restablecer las conferencias de prensa como canal principal de comunicación institucional.

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