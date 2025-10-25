La esperada Caravana de la Primavera ya tiene nueva fecha confirmada. Luego de haberse suspendido el 21 de septiembre y el 5 de octubre por las malas condiciones climáticas, el tradicional encuentro ciclista se realizará finalmente el domingo 2 de noviembre.

La inscripción volverá a estar abierta desde el lunes 27 de octubre hasta el sábado 1 de noviembre, en el horario de 10 a 19, en Matheu 3349. El solapín tiene un valor de $3000 e incluye varios beneficios: participación en el sorteo de una bicicleta, un vaso de gaseosa, un helado, acceso a los micros de apoyo, posibilidad de trasladar la bicicleta en el camión “Pinchazo” en caso de cansancio o pinchadura, y atención médica durante el recorrido.

Desde la organización aclararon que no es obligatorio inscribirse para participar, aunque el aporte ayuda a sostener el evento y brinda acceso a todos los beneficios mencionados. Además, los solapines adquiridos para las fechas reprogramadas siguen siendo válidos.

La concentración será a las 8 de la mañana en Matheu y Jujuy. El trayecto de ida recorrerá Matheu, Av. Independencia, Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores hasta el Centro Scout Mar del Plata, donde habrá una pausa para descansar y reponer energías.

El regreso será por la costa hasta Av. Luro, finalizando en el Monumento al General San Martín, donde se realizará el acto de clausura cerca de las 16:30.

