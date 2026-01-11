La Municipalidad realizará una nueva jornada de capacitación libre y gratuita en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) el próximo miércoles 14, a las 09:00, en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias -CEMA- (Pehuajó 250), destinada a toda la comunidad y sin necesidad de inscripción previa.

La actividad es impulsada por el Programa Reanimemos, dependiente de la Secretaría de Salud, y forma parte de una política sostenida de formación en técnicas de emergencia que permiten salvar vidas.

Desde el Municipio se informó que el encuentro es abierto al público, no requiere inscripción previa y que se entregará certificado de asistencia, el cual será enviado por correo electrónico a las personas participantes.

En el marco de esta iniciativa, el Programa Reanimemos continúa desarrollando capacitaciones en escuelas, sociedades de fomento, centros de salud, jardines de infantes, clubes barriales y universidades, con el objetivo de difundir conocimientos básicos sobre la atención primaria del paro cardiorrespiratorio.

El programa tiene como finalidad prevenir muertes evitables de origen cardiovascular, promover la toma de conciencia en la comunidad y enseñar las técnicas fundamentales de reanimación cardiopulmonar ante situaciones de emergencia.

Asimismo, se recuerda que las instituciones interesadas en solicitar este tipo de capacitaciones pueden hacerlo a través del sitio web de la Municipalidad, ingresando en www.mardelplata.gob.ar/reanimemosmgp.