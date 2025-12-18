Personal de UTOI detuvo hoy a un hombre de 32 años durante un control vehicular en el macrocentro de la ciudad, donde se constató que circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo.

El procedimiento se realizó en Santiago del Estero y Brown, el marco de una orden de servicio por interceptación vehicular. Al identificar al conductor, que manejaba una Honda Wave roja, se verificó mediante el sistema informático que la patente colocada correspondía a un motovehículo Mondial 110.

Asimismo, fuentes policiales informaron que el número de cuadro arrojó un pedido de secuestro activo solicitado el 18 de octubre de 2024 por la Comisaría Primera de Mar del Plata.

Tras comunicar la situación a la UFI de Flagrancia, su titular Eduardo Layus dispuso notificar al hombre por el delito de encubrimiento, secuestrar el rodado, certificar el domicilio del imputado y otorgarle la libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal bonaerense.

