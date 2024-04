A veces un trabajo bien hecho no está relacionado en el deporte, con un resultado positivo o con la obtención de un título. El entrenador marplatense Leandro Ramella pudo conjugar en este último tramo de su carrera, la buena labor que siempre le fue reconocida con cinto títulos en apenas 10 meses.

El pasado domingo se consagró campeón de la Basketball Champions League Américas (BCLA), el torneo más importante del continente, con Quimsa de Santiago del Estero sumando el quinto éxito de esta seguidilla, En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) indicó que “es bastante inesperado porque cuando empezó el torneo, no teníamos aspiraciones de salir campeón, pero cuando empezó a correr el campeonato nos solidificamos como equipo y fuimos a buscarlo”.

Su gran desafío pasaba por conformar un nuevo grupo ya que salió campeón de la Liga Nacional a mediados del 2023 con otro plantel y luego, tuvo que rearmar el plantel pero con otras aspiraciones: “No se pudo mantener el equipo del año pasado por presupuesto. Cuando un equipo gana, se hace difícil sostener al grupo porque se valorizan. Por cuestiones reglamentarias también ya que había fichas Sub23 que dejaban de serlo como Franco Baralle. Nuestros objetivos a nivel nacional eran altos, pero sabíamos que a nivel internacional sería muy difícil”.

Más allá de no tener grandes figuras, se empeñó en armar un grupo fuerte; materia en la que es especialista: “el deporte colectivo tiene eso, a veces el grupo te hace subir el rendimiento y cuando uno logra esa dinámica puede ser un equipo más contundente de lo que espera. Armamos un plantel con pocas figuras sosteniendo a Brandon Robinson que es nuestro único extranjero y el resto, nadie está en los primeros rubros de destacados de la Liga. Creo que es un equipo que tiene su potencial en lo colectivo”.

Leandro Ramella, entrenador de Quimsa. (Foto: FIBA)

Para eso se apoyó en jugadores que ya había dirigido en Mar del Plata como Sansimoni, Gallizzi, Vassirani y Basabe: “ya me conocían y estuvieron en varios procesos conmigo; confían en mí. Ayudan a que el mensaje se solidifique. Pensamos en jugadores que podían crecer con el correr de la competencia mejor rodeados de lo que lo hacían en sus clubes, pero es muy importante la predisposición que tengan ellos para ser un gran grupo y dejar el egoísmo de lado”.

En lo personal, ha logrado coronar cuatro títulos con el club (Liga Nacional, SuperCopa, Copa Super 20 y la BCLA) pero también el año pasado ganó la medalla de oro en los Panamericanos de Santiago de Chile con la Selección Argentina. Sin dudas, un momento muy destacado de su carrera: “en resultados nunca he tenido tantos logros, siempre he tenido satisfacciones porque con muchos equipos tuve muchas satisfacciones, pero resultados deportivos nunca había tenido. Me está tocando esto, sería bueno que lo pudiera disfrutar y que se valorara". Continuar en competencia hace que sea difícil saborear las buenas situaciones de su carrera.

Sin embargo, sabe que lo que le toca es fruto de mucho tiempo de trabajo y pasión por su profesión: “no es fácil internalizarlo por la rutina del día a día y cuando pasa el tiempo, uno se serena y se da cuenta de lo que está pasando. Soy un agradecido del básquet, me dio muchas cosas y ahora también está el resultado. Cuando pensé en dedicarme a esto nunca pensé que iba a hacer esta carrera. No se necesitan títulos para disfrutar de lo que haces, yo disfruté mucho dirigir los dos equipos de mi ciudad por ejemplo que muchos no lo pueden hacer”, finalizó sintiéndose un privilegiado.