Un nuevo estudio sobre la estructura socioeconómica del país pone el foco en el segmento más privilegiado de la población, que, aunque minoritario, concentra una porción significativa de los recursos y define tendencias de consumo.

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Según el relevamiento, el sector de mayores ingresos representa apenas el 6% de los habitantes, alrededor de 2,8 millones de personas, pero acumula el 34% de la riqueza nacional, lo que evidencia la fuerte concentración económica en la Argentina actual.

Dentro de este grupo, el nivel de ingresos se ubica muy por encima del promedio general: los hogares registran entradas mensuales cercanas a los 7.900 dólares, mientras que en la franja más exclusiva, equivalente al 1% de la población, ese número puede duplicarse y alcanzar los 16.000 dólares.

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El informe también describe un patrón de consumo diferenciado, ligado a circuitos globalizados y a servicios de alta gama. Viajes internacionales, inversiones financieras y acceso a bienes importados forman parte de una lógica que contrasta con la realidad de amplios sectores sociales.

Este fenómeno se inscribe en una estructura social fragmentada, donde las oportunidades, el acceso a servicios y la capacidad de ahorro varían ampliamente entre los distintos estratos. En ese marco, la brecha no solo se mide en ingresos, sino también en calidad de vida y proyección a futuro.

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Así, la llamada “nueva pirámide social” refleja un escenario en el que la cúspide, aunque reducida, tiene un peso determinante en la dinámica económica, mientras el resto de la población enfrenta mayores restricciones para sostener el consumo y mejorar su situación.

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