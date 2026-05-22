La noche en Avellaneda terminó siendo el reflejo perfecto del semestre de Racing: errores, polémicas y una nueva decepción. El empate 2-2 frente a Caracas dejó al equipo de Gustavo Costas eliminado de la Copa Sudamericana en fase de grupos y profundizó un presente que ya preocupa seriamente a los hinchas.

Ads

La Academia estaba obligada a ganar para llegar con vida a la última fecha, pero volvió a fallar en un partido clave. El golpe definitivo llegó tras una jugada insólita: Matías Tagliamonte no pudo controlar un córner, la pelota rebotó varias veces en el travesaño y terminó en el gol de Irving Gudiño para el 2-2 final. Racing reclamó un empujón sobre el arquero antes de la definición, aunque el árbitro Jhon Ospina y el VAR decidieron convalidar el tanto.

Más allá de la polémica, los números exponen el duro presente del conjunto de Costas:

Ads

Eliminado en fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura.

Perdió el clásico de Avellaneda frente a Independiente.

No ganó ninguno de los clásicos disputados en el año.

No convirtió goles en clásicos durante toda la temporada.

Apenas consiguió 2 triunfos en sus últimos 12 partidos.

Suma solo 1 victoria en los últimos 10 encuentros.

Está fuera de la zona de clasificación a copas internacionales por Tabla Anual.

La única competencia en la que sigue con vida es la Copa Argentina.

Pero el problema va más allá de los resultados. Racing mostró durante todo el semestre una preocupante falta de liderazgo dentro de la cancha, fragilidad defensiva y enormes dificultades para sostener resultados. Ni siquiera figuras como Adrián “Maravilla” Martínez pudieron salvar a un equipo que nunca logró encontrar regularidad.

Tras el partido, Gustavo Costas evitó responsabilizar únicamente a Tagliamonte por la eliminación y reconoció el mal momento colectivo. “No puedo decir que fue por dos errores y nada más”, expresó el entrenador, que quedó en el centro de las críticas.

Ads

Lo que prometía ser un año de protagonismo internacional terminó transformándose en uno de los semestres más frustrantes para Racing en los últimos tiempos. Y los números, lejos de maquillar la realidad, confirman una crisis futbolística cada vez más profunda.