Racing controló el partido de principio a fin y derrotó a Quilmes por 79-64 en Avellaneda. Tras un inicio parejo, el local marcó diferencias en el primer cuarto gracias a su defensa y los aportes de Matías Núñez y Néstor López Allebrandt, cerrando el parcial 22-13.

Ads

En el segundo período, Quilmes mejoró con los ingresos de Tomás Nally y Federico De Miguel y logró acercarse, pero Racing respondió con intensidad defensiva y un buen pasaje de Fernando Fuenmayor para irse al descanso arriba 38-30.

En el tercer cuarto, la visita reaccionó con Juan De La Fuente y Joaquín Ríos y llegó a ponerse a dos puntos (45-43), aunque la Academia volvió a afirmarse en defensa y, con Núñez como referencia ofensiva, cerró el período 59-46.

Ads

En el tramo final, Racing manejó los tiempos y amplió la ventaja con triples de Mariano Gago y aportes de Rafael Rosende y Luca Gagliardi. Quilmes intentó descontar desde el perímetro, pero el local sostuvo la diferencia y selló la victoria por 79-64.

El próximo partido del “cervecero” sera mañana 20.30 frente a Lanús en el ANTONIO ROTILI.

Ads