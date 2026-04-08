Racing comenzó su camino internacional con una sonrisa, recuperándose rápidamente tras la caída en el clásico. El equipo mostró una identidad clara desde el inicio: circulación con pases cortos, tenencia de pelota y paciencia, incluso en un campo de juego que no estaba en las mejores condiciones. Esa propuesta le permitió adueñarse del desarrollo y generar las primeras situaciones de peligro.

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El marcador se abrió a los 27 minutos, en el tramo más parejo del encuentro. el juvenil Gonzalo Sosa abrió el marcador con un remate de media distancia para el 1-0. Diez minutos más tarde, Gastón Martirena desbordó por derecha y, con la complicidad de una floja respuesta del arquero, amplió la ventaja.

Sobre el cierre del primer tiempo llegó la polémica. Un agarrón de Ignacio Rodríguez derivó en un penal sancionado tras la intervención del VAR. Facundo Cambeses adivinó la intención, pero la potencia del remate hizo imposible la atajada.

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En el complemento, la “Academia” sufrió más de lo esperado. El conjunto local empujó y estuvo cerca del empate en tiempo de descuento, pero una salvada clave de Franco Pardo evitó la igualdad. Ya en el final, Adrián Fernández sentenció el partido con un derechazo desde el centro del área, tras asistencia de Matías Zaracho.

Tras el encuentro, Maravilla Martínez hizo referencia a la polémica del último clásico de Avellaneda: “Le pido disculpas a los hinchas. Fue una decisión, no una falta de respeto. La tomé y no salió bien”, expresó en relación al penal picado.

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Racing golpeó en los momentos justos, resistió cuando le tocó sufrir y se trae de Bolivia un triunfo clave para empezar con el pie derecho. Ahora, el foco ya está puesto en el cruce del domingo ante River Plate, desde las 20.

