Daniel Rabinovich, CEO de Mercado Libre, compartió una exposición en el 61º Coloquio de IDEA, realizado en Mar del Plata, brindando una mirada realista sobre el avance de la inteligencia artificial y cómo la compañía la integra a gran escala en sus operaciones.

El ejecutivo reveló que, pese al crecimiento del negocio, la empresa logró reducir a la mitad su equipo de atención al cliente, pasando de 10.000 a 8.500 representantes, gracias a la automatización y al uso de sistemas inteligentes. “Decidimos no seguir escalando el área. En lugar de sumar personas, apostamos a la eficiencia. Y funcionó”, explicó.

Rabinovich mostró cómo la compañía reemplazó flujos de trabajo complejos, con más de 1.200 decisiones posibles en cada caso, por modelos de IA capaces de razonar con sentido común. “Antes tratábamos a los humanos como robots; ahora empezamos a tratar a los robots como humanos”, sostuvo, en alusión a la nueva generación de sistemas capaces de interpretar imágenes, lenguaje y contexto.

Sin embargo, advirtió que la verdadera transformación no pasa solo por la tecnología: “Todos tenemos que dejar de poner como excusa que no somos técnicos. Hoy cualquiera puede aprender y aprovechar estas herramientas. Lo importante es entender cómo crear valor, no temerle al cambio”, enfatizó.

El CEO remarcó además que el desarrollo de la IA no implica que todo se vuelva fácil: “Las herramientas facilitan el trabajo, pero el desafío de ganar sigue siendo enorme. Todos tenemos acceso a las mismas tecnologías, así que competir será más duro que nunca”.

En su cierre, Rabinovich dejó un mensaje a los empresarios y emprendedores presentes: “No hay atajos. Nunca los hubo. En Mercado Libre llevamos 26 años remando y vamos a seguir haciéndolo. La inteligencia artificial no reemplaza el esfuerzo ni la pasión por lo que uno hace.”