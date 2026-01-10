Un sujeto de 19 años fue aprehendido luego de intentar sustraer una motocicleta estacionada frente a una vivienda en la zona norte de la ciudad. El hecho ocurrió en horas de la noche del viernes y fue frustrado gracias a la rápida reacción de los propietarios del rodado.

El episodio se registró sobre Avenida Libertad al 8700, cuando un hombre de 48 años advirtió que la motocicleta Honda XR 250, propiedad de su yerno, comenzaba a moverse. Ante la situación, salió inmediatamente de la vivienda y se arrojó sobre el motovehículo para impedir el robo, sumándose luego el dueño del rodado, un joven de 26 años.

Entre ambos lograron reducir al sospechoso y retenerlo hasta la llegada del personal de Prefectura Naval Argentina, que acudió al lugar y procedió a controlar la situación, concretando la aprehensión del imputado.

El sujeto fue identificado como un joven de 19 años, residente de la ciudad de Mar del Plata. Durante la requisa se le secuestraron dos destornilladores, uno de ellos con la punta limada tipo “yuga”, presuntamente utilizados para violentar el sistema de encendido del motovehículo.

Tomó intervención en el caso el fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien ordenó la aprehensión del imputado, la confección de actuaciones caratuladas como “Robo agravado de motovehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa” y su posterior traslado a sede judicial.

