Un intento de robo de auto terminó de la peor manera para un delincuente de 33 años, que fue golpeado por vecinos, sufrió fracturas en ambos antebrazos y terminó internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA).

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 26 de diciembre, cuando personal del Comando de Patrullas fue alertado por un violento episodio en la zona de 1° de Mayo y Maipú, donde varias personas tenían reducido a un hombre acusado de haber intentado cometer un ilícito minutos antes.

Según se pudo reconstruir, el sujeto había violentado el capot de un Fiat Uno estacionado en la vía pública en Don Bosco al 1100, con intenciones de robarlo. Sin embargo, el plan se frustró cuando fue sorprendido por la propietaria del vehículo, una joven de 28 años.

Lejos de escapar, el delincuente arremetió contra la mujer, pero la situación cambió cuando intervino la pareja de la víctima, quien con un fierro en la mano logró ponerlo en fuga.

La huida duró poco. Al llegar a Avenida Jara y Libertad, el imputado intentó agredir a las personas que lo perseguían, pero terminó recibiendo dos fuertes golpes con un objeto contundente, que le provocaron fracturas en ambos brazos.

El hombre fue trasladado de urgencia al HIGA, donde quedó internado y bajo custodia. Desde la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Vicente Daniel, se dispuso que una vez atendido médicamente sea notificado de la formación de causa por tentativa de robo agravado de vehículo y posteriormente trasladado a sede judicial.

Otro episodio de inseguridad que pudo terminar en tragedia y que volvió a exponer el nivel de violencia que se vive en las calles de Mar del Plata.