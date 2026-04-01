El hecho se conoció a partir de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de un sospechoso retenido por vecinos. Al llegar al lugar, personal del Comando de Patrullas constató que varias personas tenían reducido al acusado.

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Según informó el propietario del automóvil, el hombre había sido sorprendido dentro del rodado luego de forzar la cerradura del lado del acompañante. Además, señaló que el interior estaba revuelto, con daños en la guantera y el estéreo parcialmente desprendido.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, una vecina advirtió movimientos sospechosos y luego observó al sujeto dentro del vehículo. De inmediato dio aviso al dueño, que con la ayuda de otros vecinos logró demorarlo hasta la llegada de la Policía.

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Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron en poder del imputado un elemento metálico punzante, que habría sido utilizado para violentar el auto.

En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, que dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa, la notificación del imputado en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal y su traslado a sede judicial.

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