Un intento de hurto se registró este viernes en Mar del Plata, cuando un hombre de 38 años fue detenido tras robarle el celular a una mujer de 61 años en un comercio del barrio.

El hecho ocurrió en un local de ropa ubicado en 12 de Octubre al 5200. Según se informó, el sospechoso aprovechó un descuido, tomó un celular Samsung S10 negro con funda transparente y lo dejó sobre el mostrador antes de intentar escapar del lugar.

La situación fue advertida y se dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911. En el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, personal del Comando de Patrullas montó un rápido operativo en la zona.

El hombre fue interceptado y aprehendido en la intersección de Hernandarias y Gianelli, a pocas cuadras del comercio. El celular robado fue recuperado y secuestrado por la policía.

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso que el imputado sea notificado por el delito de tentativa de hurto, trasladado a la Unidad Penal N° 44 y que el teléfono sea devuelto a la víctima.

