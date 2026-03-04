El procedimiento se realizó cerca de las 17:20 en la esquina de Belgrano y La Rioja, en el marco de una investigación por hurto. Según la denuncia, la víctima había sido contactada por una persona que le exigía dinero a cambio de devolverle el celular.

Ads

A partir de ese acuerdo, la policía organizó una entrega controlada. En el lugar pactado, el denunciante se acercó al hombre que supuestamente tenía el teléfono y, en ese momento, efectivos de las comisarías 1ª y 12ª intervinieron y lo interceptaron.

Puede interesarte

Al revisar una bolsa que llevaba consigo, los policías encontraron el celular denunciado como robado. En la pantalla del aparato incluso aparecía un mensaje que advertía que había sido sustraído y dejaba un número de contacto para recuperarlo.

Ads

Tras ser identificado, el hombre fue aprehendido y quedó imputado por tentativa de extorsión, con intervención de la Fiscalía Nº12 de Mar del Plata.

Luego de ser notificado de la causa y cumplidas las actuaciones judiciales correspondientes, recuperó la libertad.

Ads