La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó que esta semana los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos funcionarán en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, el Galpón Municipal de Parque Camet, Parque Hermoso y la sociedad de fomento El Boquerón. Además, se realizarán jornadas de vacunación antirrábica.

Ads

En cada jornada, antes de las castraciones, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas. Las intervenciones se realizarán por orden de llegada, sin turno previo, con un máximo de un animal por persona y hasta 15 castraciones por sede.

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) las castraciones se llevarán a cabo el lunes, martes y viernes a las 09:00. Por su parte, el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán al 5400) funcionará el lunes y viernes. Los vecinos deberán presentarse antes de las 08:00.

Ads

Puede interesarte

El sábado 27, también antes de las 08:00, el servicio estará disponible en Parque Hermoso (Vignolo 6468, ex 206 y 9) y la atención será exclusiva para vecinos de la zona, quienes deberán concurrir con DNI. Ese mismo día y en el mismo horario, otro dispositivo funcionará en la sociedad de fomento El Boquerón (Calle 28 entre 5 y 7), también destinado a vecinos de la zona con DNI.

Por su parte el servicio de vacunación antirrábica estará disponible de lunes a sábados, de 08:00 a 13:00, sin turno previo, en las sedes de Zoonosis (Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani), exceptuando el miércoles y jueves.

Ads

Asimismo, el viernes a las 09:00 se aplicará la vacunación en el CIC La Herradura (Moreno 12100), y el sábado, en el mismo horario, en la sociedad de fomento El Boquerón (Calle 28 entre 5 y 7).

Puede interesarte

Se recuerda que la vacunación es gratuita para todos los animales mayores de tres meses. No se vacuna a hembras preñadas o en lactancia. Los perros deben concurrir con correa, collar y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas. Los felinos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, nunca sueltos ni en cajas, para prevenir escapes.