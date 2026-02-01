La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, dio a conocer las nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles destinados a la castración gratuita de perros y gatos, en el marco del recorrido barrial que se desarrolla en distintos puntos de la ciudad.

Según se informó, los dispositivos funcionarán en la Sociedad de Fomento Ameghino, la Sociedad de Fomento San Martín, el Galpón Municipal Camet, el CAPS Belisario Roldán, el Centro Cultural Batán y la sede de Zoonosis y Bienestar Animal. Previamente, en cada jornada se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En el Galpón Municipal Camet (Beltrán 5400) el servicio se prestará el lunes 2 de febrero, antes de las 8. Luego, del martes 3 al viernes 6, el quirófano móvil estará en la Sociedad de Fomento San Martín (Génova 5284), también antes de las 8.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Ameghino (Nicaragua 1456) y el CAPS Belisario Roldán (Rodríguez Peña 7848) atenderán de lunes a viernes, antes de las 8, en simultáneo. En tanto, en la sede de Zoonosis (Canesa y Guanahani) las castraciones se realizarán del lunes 2 al viernes 6 a las 9, y el sábado 7 a las 8.

Ese mismo sábado, antes de las 8, el quirófano móvil funcionará en el Centro Cultural Batán, ubicado en calle 128 entre colectora y 143. En todos los casos, la atención será por orden de llegada, sin turno previo, con un límite de 15 castraciones por sede y un animal por persona.

Para conocer los requisitos y el cronograma semanal actualizado, los vecinos pueden ingresar a www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb