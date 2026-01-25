La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal continúa con el operativo de castraciones gratuitas en distintos puntos del partido. Antes de cada jornada, además, se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas, con el objetivo de promover el cuidado y control poblacional de perros y gatos.

Según el cronograma oficial, el lunes 26 el quirófano móvil funcionará en el Galpón Municipal Camet, ubicado en Beltrán 5400, antes de las 8. Del martes 27 al viernes 30, el servicio se trasladará al barrio Bernardino Rivadavia, en Tierra del Fuego y Avellaneda, en el Salón Maradona, también desde temprano.

En paralelo, de lunes a viernes antes de las 8, se realizarán castraciones en la Sociedad de Fomento Cerrito San Salvador, situada en Tripulantes del Fournier 4639, y en la Asociación Vecinal de Fomento Bosque Grande, en Reforma Universitaria 1655.

Por su parte, en la sede central de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, las intervenciones se llevarán a cabo del lunes 26 al viernes 30, a partir de las 9.

El sábado 31, el operativo llegará al Centro Cultural Batán, en calle 128 entre colectora y 143, y a la Sociedad de Fomento Aeroparque, en Jovellanos 1620. En este último caso, el servicio estará destinado exclusivamente a vecinos de la zona, quienes deberán concurrir con DNI.

Desde el Municipio recordaron que las castraciones se realizan por orden de llegada, con un cupo de 15 animales por sede y un solo animal por persona. Para conocer los requisitos y el cronograma semanal actualizado, los vecinos pueden ingresar a mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales o mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.