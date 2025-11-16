La Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal de la Municipalidad informó que desde este lunes y hasta el jueves se realizarán castraciones gratuitas de perros y gatos en distintos puntos de la ciudad, mediante el funcionamiento de quirófanos móviles. Las intervenciones se llevarán a cabo por orden de llegada, sin turno previo, y estarán precedidas por charlas informativas sobre tenencia responsable.

Durante la semana, una unidad móvil estará presente en la sociedad de fomento San Eduardo de Chapadmalal (Calle 841 N°873), de lunes a jueves, y los vecinos deberán presentarse antes de las 08:00. En el mismo período, otro dispositivo funcionará en la sede de Bomberos de San Patricio (Calle 461 entre 20 y 22), también con presentación previa a las 08:00.

Por su parte, en la sociedad de fomento Villa Lourdes (Hernandarias 4390), el quirófano estará disponible de martes a jueves, con ingreso antes de las 08:00. Además, el lunes se realizarán castraciones en el Galpón Municipal de Parque Camet (Beltrán al 5400) a las 08:00.

Finalmente, la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani) ofrecerá el servicio de lunes a jueves, también antes de las 08:00.

Se recordó que se admitirá un solo animal por persona y se realizarán hasta 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos específicos para acceder al servicio, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.

