La Municipalidad informó las nuevas ubicaciones y horarios de los quirófanos móviles para animales que funcionarán durante la próxima semana en distintos puntos de Mar del Plata y Batán, con atención por orden de llegada y sin turno previo.

Ads

El servicio de castración de perros y gatos, coordinado por la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, se brindará junto a charlas previas sobre tenencia responsable de mascotas.

En la Sociedad de Fomento Las Américas (Finochietto 137) y en la Escuela Primaria Municipal N°4 (Alejandro Korn 2279), el servicio estará disponible del lunes al jueves antes de las 08:00. En simultáneo, de lunes a jueves antes de las 09:00, funcionará en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal (Canesa y Guanahani). Por su parte, el sábado a las 08:00, el operativo se trasladará al Centro Cultural Batán (calle 128 entre colectora y 143).

Ads

Puede interesarte

Las castraciones se realizarán sin turno previo, con un cupo de 15 intervenciones por sede y la admisión de un solo animal por persona. Para consultar requisitos y el cronograma completo, los vecinos pueden ingresar en el sitio oficial del Municipio.

En cuanto a la vacunación antirrábica, estará disponible de lunes a jueves de 08:00 a 13:00 sin turno previo en las sedes de Zoonosis de Hernandarias 10200 y Canesa y Guanahani, y de lunes a jueves de 10:00 a 12:00 en la Delegación Batán (avenida Centenario y calle 155). Además, el miércoles se realizará en la Asociación Vecinal de Fomento Belisario Roldán (Rawson 7750) y el jueves 30 de abril a las 09:00 en la Sociedad de Fomento Las Américas (Finochietto 137).

Ads

Desde el área se solicitó que concurra una sola persona mayor de edad con DNI por animal. Se recuerda que la vacunación es gratuita para perros y gatos mayores de 3 meses, y que no se aplica a hembras preñadas o en lactancia.

Puede interesarte

Asimismo, se indicó que los perros deben asistir con correa, collar y bozal en el caso de razas potencialmente peligrosas, mientras que los gatos deben ser trasladados en transportadoras, mochilas o bolsos, a fin de evitar escapes.