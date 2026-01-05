El canciller argentino Pablo Quirno cuestionó con dureza al presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que difundiera un comunicado regional que condena la intervención militar estadounidense en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

En su mensaje, Quirno puso en duda la representatividad del texto promovido por Petro y afirmó que el mandatario colombiano intenta “hablar en nombre de una mayoría ficticia”. Además, sostuvo que lo central es “el fin de la dictadura narcoterrorista en Venezuela” y el respaldo al pueblo venezolano que debió exiliarse en distintos países de la región.

La reacción del canciller se produjo luego de que Petro difundiera una declaración firmada por seis gobiernos, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, en la que expresaron “profunda preocupación y rechazo” por las acciones militares de Estados Unidos en territorio venezolano, al considerar que vulneran principios del derecho internacional.

Argentina, en cambio, encabezó un bloque de diez países que rechazó una condena unánime dentro de la CELAC. Según el Gobierno nacional, no hubo consenso porque varios Estados consideraron legítima la intervención que permitió la detención de Maduro y su puesta a disposición de la Justicia.

Desde Cancillería remarcaron que la referencia de Petro a “la mayoría de la población de América Latina y el Caribe” no refleja la opinión de millones de venezolanos que abandonaron su país en los últimos años, ni la postura de una parte significativa de los gobiernos de la región.

El cruce expuso, una vez más, la fuerte división regional en torno a Venezuela. Mientras un sector insiste en una salida exclusivamente diplomática, Argentina y otros países avanzan en un posicionamiento alineado con Estados Unidos, en respaldo a una acción que consideran clave para poner fin a un régimen denunciado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

Fuente: Infobae