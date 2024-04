En el 119° aniversario de Boca, que jugará esta noche por la Copa Sudamericana, el ex jugador e ídolo de la institución, Enrique Hrabina, preponderó a la hinchada “Xeneize” por sobre las demás, aseguró que los fanáticos “se merecen todo” y recordó que los torneos de verano que se disputaban en Mar del Plata “eran espectaculares”.

Y “Quique” todavía lo vive como un hincha más. Su entrada en Primera Tarde de Mitre (FM 103.7) no fue ni más ni menos que al grito de “el club más ganador de la historia del fútbol argentino”. Tras el festejo del conductor por su enérgico ingreso, completó la frase: “Es la realidad, está todo escrito y no hay forma de equivocarse”.

En la actualidad, más allá de su mote de ídolo de la institución de La Ribera, Hrabina no tiene ninguna vinculación con el club, después de haber dirigido el Senior, ya que no participa del campeonato hace un año. “Es una lástima porque estaba muy bueno, pero hubo cosas de la organización que no gustaron”, se lamentó.

En tanto, desde cómo ve el presente del equipo, comentó: “Lo que se logró futbolísticamente es muy bueno y Boca te demanda continuamente estar en desarrollo, modificando y mejorando. Es una presión grande que hay que afrontar con toda la energía para marcar el camino, sin descuidar lo institucional ni futbolístico, que es la cuestión más importante del club”.

Asimismo, por tratarse un elenco tan importante desde los títulos como desde el caudal de sus fanáticos, el ex defensor consideró que es “increíble” lo que demostró Boca a lo largo de los años, con hinchas “tan pasionales que se diferencian de los hinchas de cualquier equipo y que en las malas es cuando más alientan”.

También, añadió sobre el famoso jugador N°12: “Es una marca registrada. Todo el mundo sabe del poderío del hincha de Boca, que incluso en la final en Brasil lo demostró. Fluminense jugaba en su casa una final de Libertadores y Boca, a pesar de todos los problemas que hubo, demostró el poderío masivo que llevó a Río de Janeiro”.

ANÉCDOTA Y SU DEVOCIÓN POR LOS HINCHAS

“Tengo cualquier cantidad de anécdotas. En un Boca-River subíamos a los hinchas a nuestro micro porque te decían que habían viajado desde Salta o Bolivia y que no tenían entradas. Eran cosas insólitas, quizás venían con bebés. Siempre pasa algo en el mundo Boca y no deja de sorprenderme. Y hoy, con las redes sociales y el acceso que tenemos, todos los días recibo mensaje increíbles. Tratamos de estar cerca del hincha, que se merece todo porque te da un cariño que no te lo da nadie”, remarcó “El Vikingo”, maravillado por los seguidores del conjunto azul y oro.

Por otro lado, recordó los campeonatos de verano que se disputaban en la ciudad, a los que calificó como “finales de Copa Libertadores” y destacó que sentían el fútbol de una manera “muy especial”. Entonces, volvió a acordarse de ver las tribunas llenas y sentenció: ”Es indescriptible. Uno es un agradecido por esas demostraciones que no creo que las tengan muchos clubes en el mundo. Los torneos de verano eran espectaculares".